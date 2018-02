Raad van State buigt zich over het windpark op IJsselmeer

Vogels, zeilers, toeristen, watersportondernemers, natuurliefhebbers: zij gaan allemaal veel last ondervinden van het toekomstige windpark op het IJsselmeer. Dat blijkt volgens tegenstanders uit overheidsonderzoeken die er nu liggen. In een rechtszaak donderdag bij de Raad van State in Den Haag hebben tegenstanders bezwaar gemaakt tegen de komst van het windpark.

Op zo'n zes kilometer van het strand in Makkum moeten 89 windturbines van 150 meter hoog komen. Watersportondernemers zijn bang dat hun zeilers, surfers en toeristen de watersport rondom het windpark links zullen laten liggen, waardoor ze omzet gaan mislopen. It Fryske Gea maakt zich zorgen over het welzijn van vogels in het gebied.

De Raad van State gaat zich de komende tijd buigen over de zaak, en doet over twaalf weken uitspraak.