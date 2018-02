Zorgen over herinrichtingsplannen 'De Markt'

De SP in Smallingerland maakt zich zorgen over de herinrichting van 'de Markt'. De gemeentelijke plannen voor het parkeerterrein in Drachten zorgen voor onrust bij de ondernemers. De SP heeft signalen gekregen dat ondernemers door de uitvoering van de nieuwe verkeerssituatie in de problemen komen.

Ondernemer Eddy Laurens voelt zich bijvoorbeeld niet gehoord, ook al zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente. "Met de huidige plannen wordt de normale bedrijfsvoering bijna onmogelijk," vindt Laurens. Daarom gaat de SP vrijdag met bewoners en ondernemers in de buurt van de Markt in gesprek over de situatie.