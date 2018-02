Rendac verhoogt kosten voor ophalen kadavers

De tarieven van Rendac om kadavers op te halen gaan met ongeveer 30 procent omhoog. Ook al dalen de kosten voor het ophalen en verwerken van dode dieren. Het ophalen van bijvoorbeeld een koe zal nu ruim zes euro meer kosten.

Volgens directeur Sjors Beerendonk van Rendac zijn hier twee redenen voor. De producten die de Rendac maakt van dode dieren, zoals diermeel en -vet, zijn op de markt minder waard geworden. Daarnaast moeten de tekorten van de afgelopen jaren voor het ophalen van dieren verrekend worden.In 2015 heeft Rendac veel tekorten opgelopen.

Voor de boeren is een stijging zoals die bij Rendac nooit leuk, zegt LTO-bestuurder Dirk Bruins. Maar ze heeft bij LTO Noord niet veel reacties van boeren gekregen op dit nieuws. Bruins zal in maart wel in gesprek gaan met Rendac om te bekijken of er mogelijkheden zijn om de tarieven in de toekomst blijvend laag te houden.