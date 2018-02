Schotse hooglanders worden uitgezet bij Feanwâlden

Staatsbosbeheer zal volgende week maandag Schotse hooglanders uitgezet in natuurgebied Houtwiel tussen Feanwâlden en De Falom. De koeien zullen Staatsbosbeheer helpen bij het beheer van de Houtwiel en de Falomsterleyen. Door de koeien daar te laten grazen, ontstaat er meer biodiversiteit, verwacht Staatsbosbeheer.

Het gaat om 18 Schotse Hooglanders uit het Lauwersmeergebied. Later worden ook nog zeven Exmoorpony's uit de Twizelermieden uitgezet in de Houtwiel. De koeien en pony's passen goed bij elkaar, laat boswachter Gjerryt Hoekstra weten. "Een koe eet anders dan een pony". Hoekstra verwacht dat de Hooglanders meer gericht zijn op de drassige stukken van het gebied, terwijl de Exmoors meer aangetrokken worden door de drogere kruidenrijke graslanden in het gebied.

De Hooglanders en pony's zijn ook nuttig als het gaat om de verspreiding van zaadjes van planten, want die nemen ze mee in hun haar. De koeienmest en paardenvijgen zijn weer goed voor paddestoelen en insecten.

Voor bezoekers van de Houtwiel gelden met ingang van maandag nieuwe regels. Wandelaars mogen niet meer hun hond of pony meenemen. Ook krijgt iedereen het advies niet te dicht bij de Schotse Hooglanders in de buurt te komen. Bij de ingang van het gebied worden waarschuwingsborden geplaatst met de nieuwe regels.