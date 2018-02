In een woning aan de 3e Woudstraat in Sneek is donderdagavond brand uitgebroken. De brandweer kreeg de melding om twintig voor negen binnen en ging met een tankautospuit en een hoogwerker op de brand af. De bewoners waren op dat moment niet thuis. De brandweer had de brand vrij snel onder controle. Het is nog niet bekend hoe groot de materiële schade is.

Inzet #blusgroep333 bij de woningbrand 3e Woudstraat, brand gelukkig snel onder controle.



Woningbrand 3de Woudstraat https://t.co/eOnrU8WZkP via @YouTube — Brandweer Sneek (@Brandweer_Sneek) February 1, 2018