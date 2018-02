Publiek doorstaat kou en regen bij Waterlicht op Zaailand

Een paar duizend mensen kwamen donderdagavond naar het Zaailand in Leeuwarden om het 'visuele droomlandschap' Waterlicht van kunstenaar Daan Roosegaarde te bekijken. Met licht, rook en water leek het net alsof er golven hoog over het Zaailand rolden. Het slechte weer, het was waterkoud en nat, was volgens Roosegaarde zelf een groot voordeel, want met regendruppels is Waterlicht nog mooier. De mensen die op het Zaailand waren, vonden Waterlicht allemaal de moeite waard.

Het kunstwerk Waterlicht is de aftrap van een serie aan waterevenementen van Wetterskip Fryslân, die dit jaar georganiseerd worden in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân. Het waterschap wil op deze manier bereiken dat mensen zich bewuster worden van het feit dat we op of onder zeeniveau leven en dat het water meer ruimte nodig heeft bij een hogere zeespiegel, en plaatselijk bij felle regenbuien.

Wetterskip Fryslân is bezig om met 'water-stresstests' in kaart te brengen of de Friese dorpen en steden felle regenbuien ook goed kunnen verwerken. Dijkgraaf Paul van Erkelens houdt er rekening mee dat het ook in Fryslân nodig is om op sommige plekken 'waterpleinen' in te richten voor het tijdelijk opvangen van water na grote hoeveelheden neerslag.

Waterlicht is nog te zien op vrijdag- en zaterdagavond van half zeven tot elf uur 's avonds.