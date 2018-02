Politie Noordwest-Fryslân waarschuwt voor 'travellers'

Noordwest-Fryslân moet oppassen voor zogenoemde 'travellers'. De politie in die regio waarschuwt voor deze groep mensen, die probeert van deur tot deur op een vaak agressieve manier diensten aan te bieden. Het gaat dan om bijvoorbeeld het schoonmaken van dakgoten of het asfalteren van het erf. Daarna maken ze zich schuldig aan onder andere diefstal, bedreiging en oplichting. Zo doen ze hun werk niet goed en moet de klant veel meer betalen dan vooraf is afgesproken.

Deze mensen worden 'travellers' genoemd, omdat ze geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Volgens de politie rijdt de groep in busjes met een Engels kenteken en spreken ze vooral Engels met Iers accent. De politie adviseert om niet met deze mensen in zee te gaan en gelijk contact op te nemen.