Mislukte overval op Aldi in Drachten, verdachte gewond

Een man met een mes heeft donderdag rond half vijf geprobeerd de Aldi aan de Leidijk in Drachten te overvallen. Volgens omstanders probeerde hij met het mes de kassa te openen. De politie rukte met zes eenheden uit naar de winkel, maar kon de man niet meer vinden. Na een korte zoekactie hield de politie de verdachte aan in De Bank, een straat in de buurt van de supermarkt.

De man was bij de mislukte overval gewond geraakt aan zijn hand. Hij is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. De politie en recherche onderzoeken het incident. Met honden is in de omgeving gezocht naar het mes, een groene sjaal en een tas of rugzak van de man. Tot nu toe is er niets gevonden. Mensen of bewoners in de straten De Hage, De Petten en De Bank wordt gevraagd, om meteen de politie te bellen als ze een van deze voorwerpen vinden. De mensen moeten er beslist niet aankomen, aldus de woordvoerder van de politie in Drachten.