VIDEO: Het DNA van Leeuwarden

Je kunt je dit jaar in Leeuwarden helemaal laten onderdompelen in allemaal verschillende talen. Startpunt hiervan is Obe, thuisbasis van het Culturele Hoofdstadproject Lân fan Taal. Het gebouw tegenover de Oldehove wordt vrijdag officieel geopend. Lân fan Taal bestaat uit een aantal projecten en evenementen over taal. Een daarvan is het DNA-project. Siart Smit, directeur van Lân fan Taal, vertelde donderdag bij Fryslân Hjoed aan de hand van zijn eigen DNA over het project en het verhaal dat hem met Leeuwarden verbindt.