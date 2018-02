Pvda Heerenveen: "Discriminatie uitzendbureaus onderzoeken"

De PvdA in Heerenveen wil dat wordt uitgezocht of uitzendbureaus in de gemeente zich ook schuldig maken aan discriminatie. De fractie stelt er vragen over aan burgemeester en wethouders, naar aanleiding van het televisieprogramma Radar. Daar was te zien dat bijna de helft van alle uitzendbureaus zich leent voor discriminatie, als bedrijven daar om vragen.

De PvdA vindt dat afkomst, leeftijd of geslacht niets moeten uitmaken bij een sollicitatie. De fractie wil weten wat de gemeente doet om discriminatie tegen te gaan en of de gemeente ook klachten krijgt. Bedrijven die zich daar schuldig aan maken, moeten worden aangepakt volgens de PvdA in Heerenveen.