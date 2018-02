Presentator Gurbe Douwstra verlaat Omrop Fryslân

Radiopresentator Gurbe Douwstra gaat weg bij Omrop Fryslân. Douwstra heeft besloten om eerder met pensioen te gaan. Hij verlaat de omroep per 1 juni, Douwstra is dan 64 jaar. "Ik kan mij niet meer vinden in de koers van Omrop Fryslân, zowel als het gaat om de programma's op radio en televisie, als ook om de wijze van leidinggeven. Dit voelt niet meer als 'mijn' omroep", licht hij zijn besluit toe.

Douwstra werkt meer dan 36 jaar voor de omroep als radiopresentator. Sinds 1999 presenteert hij Radio Froskepôle, een programma met streektaalmuziek. Daar heeft hij bijna 2500 afleveringen van gemaakt. Naast zijn werk voor Omrop Fryslân is Douwstra bekend als zanger en troubadour. Zo staat hij al jaren op nummer één in de Fryske top 100 met het nummer 'Cliffs of Moher'. Andere bekende nummers van de zanger zijn 'Lit jim gean, Friezen' en '35+'. Onlangs was Douwstra nog een van de artiesten die meededen aan de Fryske Jûn in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Hoofdredacteur Klaas Geert Bakker van Omrop Fryslân heeft respect voor het besluit van Douwstra, maar vindt het wel jammer. "Gurbe is een bedreven presentator en zijn verdienste voor de Omrop, maar ook voor de streektaalmuziek is groot."