Project met elektrische auto's op Terschelling mislukt

Het bedrijf WattCar dat op Terschelling elektrische auto's verhuurt houdt er na drie jaar mee op. Mensen op het eiland konden zo'n auto via een app of sms huren. Als ze dan op de plaats van bestemming waren aangekomen konden andere mensen er weer gebruik van maken. De bezettingsgraad van 39 auto's was echter te laag, zo laat WattCar weten. Nu ziet het bedrijf zichzelf genoodzaakt om alles per direct stop te zetten. Er wordt onderzocht of er een alternatief kan komen.

Initiatiefnemer van het project is Hans Werner. Hij had aan het begin van het project hoge verwachtingen. Uit een onderzoek bleek dat 17 procent van de eilanders de eigen auto wilde verkopen als de elektrische auto's er zouden komen. Het uiteindelijke doel was om 100 elektrische auto's op Terschelling te laten rijden.