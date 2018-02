De luchtmacht oefent over anderhalve week weer met het werpen van bommen op Vlieland. F-16's trainen met het gooien van 500-ponders met explosieve lading op de NAVO-oefenlocatie Vliehors. Dat gebeurt 's morgens en 's middags, behalve op vrijdagmiddag.

Het oefenen is van groot belang, zegt Defensie, vooral met het oog op de militaire missies waar Nederland aan meedoet. Nederlandse jachtvliegtuigen helpen momenteel grondtroepen, die in Irak en Syrië de terreurorganisatie IS bestrijden.