B&W in De Fryske Marren voor een natuurbegraafplaats

Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente De Fryske Marren is akkoord gegaan met de plannen voor een natuurbegraafplaats bij Ruigahuizen. Er is lang verzet geweest tegen de begraafplaats, tot aan de Raad van State toe. Maar die heeft kortgeleden de bezwaren van de Stichting Gaasterlân Natuerlân afgewezen.

Burgemeester en wethouders stellen wel een maximum aan de hoogte van de doodskisten die de grond in zullen gaan. Die mogen niet hoger zijn dan veertig centimeter. De gemeenteraad moet zich nu over het voorstel van de natuurbegraafplaats buigen.