Vrouw Van Seggeren blijft langer vastzitten

De vrouw van Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar man, blijft nog zestig dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald.

De vrouw werd eind december opgepakt omdat ze een rol zou hebben gespeeld bij de dood van haar man. Tjeerd van Seggeren werd in juli vorig jaar dood gevonden in een weiland in de buurt van De Westereen, nadat hij een festival in de buurt had bezocht. Hij was zwaargewond aan zijn hoofd. Zijn vrouw ontkent iets met de zaak te maken te hebben.