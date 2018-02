Plannen voor waterrijk Feanetië

Heerenveen moet zijn oude waterwegen terugkrijgen en zo het 'Venetië van Fryslân' worden. Dat is het doel van de werkgroep 'Feanetië'. Door het water weer een prominentere rol te geven in het dorp, zouden er meer mensen naar Heerenveen moeten komen. Alleen zo is de middenstand te redden, zo denkt de werkgroep.

De werkgroep is nu een dik jaar met de plannen bezig, en ze zijn nu zover dat ze eigenlijk wel willen beginnen. De gemeenteraad van Heerenveen is positief, maar er moet nog wel behoorlijk wat geld bijeen worden gebracht om echt los te kunnen gaan. In totaal worden de kosten geschat op 20 miljoen euro. Dat geld zou onder anderen van commerciële partijen moeten komen.