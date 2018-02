De vakbonden en de werkgevers in het basisonderwijs praten donderdag over een nieuwe cao. Toch gaat de staking, die voor 14 februari is gepland, door in het Noorden. Volgens de actievoerende onderwijzers doet het kabinet te weinig aan de problemen in het onderwijs. Het gaat dan om de hoge werkdruk en de lage lonen, waardoor er te weinig mensen kiezen voor een baan in het onderwijs.

Naast de staking in het Noorden wordt er een maand later gestaakt in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.