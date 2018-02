Kunstwerken onder tachtig Friese bruggen

Wachten voor een brug zal komende zomer in Fryslân een beetje minder frustrerend zijn dan voorheen. Onder tachtig bruggen in de provincie zal namelijk kunst komen te hangen. Twintig van deze kunstwerken zijn gemaakt door 'gewone' Friezen. Zij hebben meegedaan aan de wedstrijd 'Brug, Brêge, Bridge' van de Friese Milieu Federatie. Het is de bedoeling dat het wachten voor een openstaande brug weer leuk gaat worden.

De winnende kunstwerken zijn gekozen uit zo'n 250 inzendingen. Ze hangen het volledige vaarseizoen onder de bruggen. Het project is onderdeel van LF2018, Culturele Hoofdstad.