Naaiatelier Heerenveen is weer open na brand

Een half jaar na de brand in zijn zaak in Heerenveen heeft Ali Sepet de deuren van zijn nieuwe zaak weer open. Hij is erop vooruitgegaan. Nog steeds in het centrum van Heerenveen, dichtbij zijn grootste klanten. De nieuwe zaak is groter en lichter dan de vorige.

Op 22 juli vorig jaar ontstond er brand in de wasserij van zijn zaak. De oorzaak is nog steeds niet duidelijk. Nadat alle verzekeringsprocedures waren afgewikkeld, kon Sepet twee maanden geleden een ander gebouw huren. Na een verbouwing is zijn zaak nu weer open.

Sepet is de mensen in Heerenveen erg dankbaar voor alle steun die hij heeft gekregen. Op 21 febrewaris zal de nieuwe zaak officieel worden geopend door burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen.