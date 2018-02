Hake geniet van de eerste dagen: "Groep oogt fris en gretig"

Hij heeft pas twee dagen voor de groep gestaan, maar de nieuwe Cambuur-trainer René Hake is nu al onder de indruk van de selectie. Vrijdag is de eerste wedstrijd onder leiding van Hake. Dan speelt Cambuur thuis tegen Go Ahead Eagles. ,,Ik heb vandaag wel genoten, de groep oogt fris en gretig. Dat beviel me wel. Er zit een goeie schwung in het team.''

Problemen

Er zijn nog wel wat problemen die door Hake en zijn staf moeten worden opgelost. Furdjel Narsingh en Nigel Robertha zijn geblesseerd en Jordy van Deelen is nog ziek. Doordat ook Karim Rossi lang uit de roulatie is, zijn er met name problemen in de spitspositie.

Mogelijk debuut Crowley

Martijn Barto lijkt de logische man in de punt van de aanval, maar daar kon Hake nog geen duidelijkheid over geven. Verder gaat de trainer niet veel veranderen in de opstelling. Van de nieuwe spelers zit Daniel Crowley al bij de selectie, Kenny Teijsse is nog niet wedstrijdfit en ontbreekt dus vrijdag. Tegenstander Go Ahead Eagles staat op de zestiende plaats in de Jupiler League met zes punten minder dan Cambuur. ,,Go Ahead heeft veel nieuwe spelers en die zijn nog niet 100 procent op elkaar afgestemd'', meent Hake. ,,Maar ze hebben voorin goede spelers die het verschil kunnen maken.''

"Mooi om thuis te beginnen"

Het debuut van Hake zal in het Cambuurstadion zijn, en hij kijkt er naar uit. "Ik vind het mooi om te beginnen met een thuiswedstrijd. Ik ken het Cambuurpubliek en het is mooi dat er zoveel mensen komen.''