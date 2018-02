De ongelukken op de Wâldwei bij Drachten aan het begin van donderdagmiddag zijn waarschijnlijk ontstaan door een stevige hagelbui. Er gebeurden bij de afslag Drachten-Noord in korte tijd drie ongelukken. Meerdere auto's raakten hierbij in de middenberm. Zoals het nu lijkt zijn hierbij geen mensen gewond geraakt. Door de ongelukken ontstonden er in beide richtingen files.