Dringend geld nodig om kerktoren Scharnegoutum te redden

Als er niet genoeg geld wordt opgehaald, moet de toren van de Martenskerk in Scharnegoutum mogelijk worden verwijderd. Het hout in de toren rot weg en bij een inspectie bleek dat deze niet meer veilig is. Voor 2019 moet er 100.000 euro worden opgehaald. Op dit moment staat de teller op 25.000 euro, mede door een donatie van dorpsbelang Scharnegoutum. Een groot deel van het geld wordt gebruikt om steigers te plaatsen. Deze moeten helemaal tot aan de top van de toren worden opgebouwd.

Het kerkbestuur probeert nu om met concerten in de kerk en verschillende donatieacties de rest van het geld bijelkaar te krijgen. Ook wordt er gekeken of de kerk aanspraak kan maken op subsidies, zoals die van de provincie. In het meest extreme geval moet de spits van de toren worden verwijderd, maar de rentmeesters van de kerk hebben vertrouwen dat er voor volgend jaar genoeg geld zal worden opgehaald om dat te voorkomen.