Onderzoek naar etappe in wielerronde, wat mag het kosten?

Is twee ton niet teveel geld om te onderzoeken of het mogelijk is om een etappe van een grote wielerronde naar Fryslân te halen? Dat vraagt de Statenfractie van de ChristenUnie zich af. Als parcours is eventueel de vernieuwde Afsluitdijk in beeld. Het zou dan moeten gaan om een etappe in de Tour de France, de Giro d'Italia of de Vuelta (Ronde van Spanje).

Twee ton voor een onderzoek is al veel geld volgens de partij. De werkelijke organisatie zou nog veel duurder worden. Zo kostte het binnenhalen van een Tour-etappe de gemeente Utrecht 25 miljoen euro. De ChristenUnie vergelijkt het met het NK veldrijden in Surhuisterveen. Dat kon niet op veel geld rekenen. Om die reden zou er eerst een betere discussie moeten plaatsvinden over de vraag of twee ton voor een onderzoek niet overdreven is.