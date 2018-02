Een ongeluk op de Blokhuisbrug in Leeuwarden, pakte woensdagnacht voor een 20-jarige vrouw uit de stad extra vervelend uit. Ze ging onderuit met haar fiets en raakte gewond aan haar hoofd. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets werd op slot gezet, maar deze werd later gestolen, zo meldt de politie op Twitter.