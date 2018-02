De gemeente De Fryske Marren krijgt mogelijk een parkeerfonds. De gemeenteraad stemde woensdagavond met een grote meerderheid in met een motie over nader onderzoek naar de mogelijkheden van zo'n fonds. Het fonds moet ervoor zorgen dat de gemeente aantrekkelijker wordt voor ondernemers.

Wanneer ondernemers zich in de gemeente willen vestigen, kan het parkeren soms voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld als een bedrijf nieuw wil bouwen, kan het gebeuren dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Het parkeerfonds moet dat voortaan voorkomen. Ondernemers storten geld in dat fonds. De gemeente kan daar parkeerplaatsen voor aanleggen.

"Het fonds is een extra mogelijkheid om te voorkomen dat er niet gebouwd kan worden. Want anders willen bedrijven zich misschien niet vestigen in de gemeente", zegt CDA-raadslid Geeske Holtrop Hoekstra. "Wij willen als gemeente achter de ondernemers staan. Wij willen werkgebieden en geen laagstaande gebouwen. Als een ondernemer iets wil, dan willen wij meedenken over oplossingen. Dat is een signaal dat wij willen afgeven."