Op de Betonwei bij Harkema heeft donderdagochtend een ongeluk plaatsgevonden. Door een hagelbui raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt, waarna deze in de berm terecht kwam. Ambulancemedewerkers hebben de automobilist gecontroleerd, maar deze had geen verwondingen. De auto raakte zwaarbeschadigd door het ongeluk en is door een berger weggesleept.

De provincie strooit donderdagochtend uit voorzorg in het zuiden en oosten van de provincie om eventuele gladheid te bestrijden.