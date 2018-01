VC Sneek uitgeschakeld in halve finale bekertoernooi

De volleybalsters van VC Sneek zijn woensdagavond in de halve finale van de beker uitgeschakeld door Eurosped uit Vroomshoop. Het werd 1-3 voor de bezoekers, met setstanden van 25-27, 19-25, 25-20 en 22-25. De Sneker volleybalvrouwen stonden in de eerste set met 22-20 voor, maar gingen toch met 25-27 onderuit. Eurosped pakte ook de tweede set. De ploeg was daarmee na 49 minuten al zeker van het bereiken van de bekerfinale.

De uitwedstrijd werd eerder ook al met 3-1 in sets verloren. Om verder te gaan, had Sneek woensdag vier sets moeten winnen, maar dat lukte niet.