Keepster Loes Geurts maakt rentree bij Göteborg

Keepster Loes Geurts uit Hichtum maakt binnenkort haar rentree op het voetbalveld. De 32-jarige Geurts heeft een contract getekend bij Kopparbergs/Göteborg FC in Zweden. Bij die ploeg speelde ze enkele keren eerder ook al. De voetbalster stopte afgelopen zomer tijdelijk met voetballen, omdat ze er eventjes klaar mee was. Ze bleef wel in Zweden, om na te denken over wat ze precies wilde gaan doen.

Geurts zat afgelopen zomer bij het Europees kampioenschap op de reservebank en speelde tot haar tijdelijke stop bij Paris Saint-Germain in Frankrijk. Wanneer ze weer haar eerste officiële wedstrijd zal keepen, is nog niet duidelijk.