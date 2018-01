VIDEO: Lichtkunstenaar test alvast installatie op Zaailand

Op het Zaailand in het centrum van Leeuwarden worden op dit moment tests gedaan met de lichtinstallatie Waterlicht van kunstenaar Daan Roosegaarde. Vanaf donderdag tot en met het weekend is het lichtkunstwerk te zien op het plein, in het kader van Culturele Hoofdstad. De show is vrij toegankelijk en is iedere avond tot ongeveer 23:00 uur te zien. Roosegaarde zijn Waterlicht is al eerder vertoond tijdens de afsluiting van de renovatie van de Afsluitdijk. Omrop Fryslân zendt donderdag live op Facebook een deel van de lichtshow uit.