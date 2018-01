Aris niet verder in bekertoernooi

De basketballers van Aris zijn woensdagavond uitgeschakeld in het bekertoernooi. De ploeg van coach Tony van den Bosch verloor in sporthal het Kalverdijkje met 84-49 van de bezoekers uit Den Bosch. De Leeuwarders kwamen al snel op een flinke achterstand. Tegen de rust stond het 22-42 in het voordeel van de gasten. Na de rust was Aris niet bij machte om terug te komen. Den Bosch verdubbelde de score en zorgde voor een flinke nederlaag voor de Leeuwarder basketballers.

Aris komt zaterdag weer in actie. Dan is Den Bosch nogmaals de tegenstander. Dan gaat het wel om een competitiewedstrijd.