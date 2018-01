Fryske Mole krijgt professionele status van het rijk

Stichting De Fryske Mole wordt voortaan aangemerkt als 'Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud'. De stichting kreeg de zogenaamde POM-status van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet de stichting aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo wordt er onder andere gekeken naar hoe de beheerde monumenten erbij staan en of de stichting financieel gezond is.

Stichting De Fryske Mole is de tweede molenstichting in Nederland die de POM-status krijgt. In Noord-Nederland hebben alleen de stichtingen Alde Fryske Tsjerken en Oude Groninger Kerken die erkenning.

Voorzitter Wiepke Schukken van De Fryske Mole is erg blij met de professionele status. ''Wij zien het als een erkenning van de resultaten die de vrijwillige molenaars en de besturen sinds de oprichting van De Fryske Mole in 1970 hebben bereikt.''