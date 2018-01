Bryan Smeets vertrekt bij Cambuur, Teijsse bevestigd

Voetballer Bryan Smeets vertrekt definitief bij Sportclub Cambuur. Het contract van de middenvelder is direct ontbonden. Smeets maakte afgelopen zomer de overstap van De Graafschap naar de Leeuwarders. Het werd volgens de club geen 'goed huwelijk', de voetballer kwam maar tien keer in actie bij Cambuur.

Nu Smeets op zoek gaat naar een andere club, is de komst van Kenny Teijsse naar de Leeuwarders zeker. Teijsse is op proef geweest bij Cambuur en is nu in ieder geval tot het eind van het seizoen verbonden aan de club.