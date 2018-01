LIVE: IepenUP over Leeuwarder waterkampioen

Leeuwarden is waterkampioen! Of het nu gaat om schoon water in de grachten, het feit dat wij droge voeten hebben of dat we hier de beste watertechneuten van de wereld hebben. Wetterskippers, een waterpanel en andere waterspecialisten praten deze week in IepenUP over: WATER! Iedereen is welkom in poppodium Neushoorn om mee te praten en meekijken kan natuurlijk ook online vanaf 20.00 via de livestream hierboven.

Water, water en nog eens water

Kunstenaar Daan Roosegaarde vertelt over zijn lichtkunstwerk 'Waterlicht' en heeft in de uitzending een speciale preview voor ons! Joop Mulder, destijds van Oerol Terschelling en nu van Sense of Place vertelt wat voor rol water, de zeespiegel en klimaatveranderingen hebben in de landschapskunst aan de Waddenkust. In het waterpanel: dijkgraaf Paul van Erkelens, Friese waterambassadeur Pietrik Hoornstra en de klimaatstresstest-specialist Prof. Floris Bogaard. Verder zal Annemarie Nederhoed van de Plastic Soup Foundation vertellen over soep die je écht niet moet eten en komt de muziek van de Friese popband: WIEBE! Daarnaast zullen wij het nog hebben over visemigratie en krijgen we bier van: regenwater.

Alles kan in IepenUP

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek: in de wekelijkse talkshow IepenUP in poppodium Neushoorn kan alles. Iedere woensdag staan in het programma de actualiteiten in de wereld centraal: hoe leven wij met zijn allen, welke subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen wij ervoor dat wij elkaar vaker ontmoeten en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUP.

Iedereen kan komen aanwaaien en meedoen aan de discussies in café De Backstage in poppodium Neushoorn. Het programma gaat iedere woensdag om 20.00 uur van start en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUP is te vinden op hun Facebookpagina. IepenUP is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.