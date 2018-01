Voormalig waterleidinggebouw Zaailand verder als Z-gebouw

Het oude kantoor van de waterleiding aan het Zaailand in Leeuwarden wordt vrijdag geopend als nieuw kantoor van onder andere energiebedrijf Nuon. Het wordt nu het 'Z-gebouw' genoemd. Het beeldbepalende gebouw met de klok werd gebouwd in 1964. Toen de waterleiding het gebouw niet meer nodig had, werd het kantoor gebruikt door de rechtbank. Nu is het zowel van buiten als van binnen flink aangepakt.

Bij de feestelijke heropening is vrijdag een van de Leeuwarder wethouders aanwezig, maar ook een van de directeuren van Nuon. Zij zullen het startsein geven voor Waterlicht. In het gebouw is een bewegend kunstwerk aanwezig dat is bedacht door de bekende kunstenaar Daan Roosegaarde uit Rotterdam. Nuon huurt 3000 vierkante meter aan kantoorruimte in het waterleidingskantoor.