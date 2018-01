Problemen in de bouw: er moeten 55.000 bouwvakkers bij

De komende jaren moeten er 55.000 nieuwe werknemers bij komen in de bouw. Dat zegt Gijs Lokhorst van CNV Vakmensen. Hij zal donderdag om de tafel met FNV en enkele werkgeversorganisaties om te praten over de cao-onderhandelingen en de problemen in de bouw. Er zijn in ieder geval drie belangrijke thema's: hoeveel moet het salaris omhoog, hoe lang moeten de bouwvakkers doorwerken, en hoe kan er een betere instroom van bouwvakkers komen?

De cao-onderhandelingen vinden plaats in Harderwijk. Lokhorst is al vaak bij de gesprekken aanwezig geweest, maar het blijft spannend voor hem. ''Ik slaap de nachten ervoor altijd minder goed, omdat de belangen groot zijn.''