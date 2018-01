Warmerdam: ''Krant traditioneel mooiste verschijningsvorm''

''De basis is het verhaal, wat zijn de feiten. En dat kun je online vertellen, maar ook in de krant. Je wilt daar zijn waar de mensen zijn. De krant is traditioneel de mooiste verschijningsvorm,'' vertelt Sander Warmerdam. Hij is woensdag benoemd als de nieuwe hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Hij heeft veel journalistieke ervaring, maar niet met de krant.

Hij heeft de werknemers als wel ontmoet. ''Daar zit een flink aantal jaren ervaring en ze maken een prachtig product.'' Wat heeft hij daar aan toe te voegen? ''Ik heb veel ervaring met online, hoe kunnen we de lezers beter bereiken, ook met video en animaties. Kan het toegankelijker en herkenbaarder?'' Hij zal zelf ook schrijven en zich mengen in het debat. ''We zullen ons laten zien en horen aan de kijkers.''

Het aantal abonnees op de papieren krant neemt af, ''maar je ziet wel andere abonnementen, dat mensen doordeweeks op de iPad lezen en op zaterdag de krant op papier. Het is belangrijk om te weten wat er in je eigen provincie speelt. Mensen hebben behoefte aan een betrouwbare krant die uitleg geeft.''

Warmerdam werkte 18 jaar bij de NOS, onder andere op de economieredactie. ''De kans om in mijn eigen provincie te werken, kon ik niet voorbij laten gaan.''