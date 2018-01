Medewerkers Smallingerland wel tevreden, niet trots

Medewerkers van de gemeente Smallingerland zijn niet zo trots op hun eigen organisatie. De waardering voor de medewerkers zou ook beter kunnen. Dat staat in een onderzoek dat is gedaan door bureau Effectory. Volgens die medewerkers scoort de gemeente wel goed wat betreft samenwerking van de ambtenaren onderling en de wijze van leidinggeven. De medewerkers werd ook gevraagd naar plezier in het werk. Dan scoort Smallingerland een 7,1. Dat is 0,2 procent minder dan het landelijke cijfer. Verder blijkt dat medewerkers zich fit voelen en dat ze zich veilig voelen op het werk. Tegelijkertijd staan niet alle ambtenaren voor 100 procent achter de doelen van de organisatie en voelt niet iedereen zich gewaardeerd.

Vijf jaar geleden kwam Smallingerland in het nieuws toen een groep medewerkers alarm sloeg en zei dat er sprake was van een angstcultuur. Volgens onderzoeksbureau Berenschot speelt dat voornamelijk op twee afdelingen. De leiding op die afdeling had niet genoeg aandacht voor de problemen, zo was de conclusie. Uit het tevredenheidsonderzoek dat nu is gehouden, blijkt dat ambtenaren in Smallingerland het lastig vinden om elkaar op hun gedrag aan te spreken. De gemeente scoort op dat punt een 5,1. Het landelijk cijfer is een 6,2.