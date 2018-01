VIDEO: Beatrix door de jaren heen

Prinses Beatrix viert woensdag haar tachtigste verjaardag. Als koningin heeft zijn Fryslân meerdere keren bezocht.

Iedereen kan zich nog goed de beelden herinneren hoe blij ze was toen ze in 1985 haar zoon 'W.A. van Buren' in de armen sloot op de Bonkevaart, nadat Willem-Alexander de Elfstedentocht had gereden. Maar ook, nog niet zo lang geleden (in 2012), toen Beatrix in Leeuwarden het nieuwe provinciehuis opende. Omrop Fryslân heeft zo'n tien fragmenten uit het archief gehaald waarin Beatrix te zien is.