Gaslek bij graafwerkzaamheden in Appelscha

Aan de Industrieweg in Appelscha is woensdagmiddag bij graafwerkzaamheden een gaslek ontstaan. De leiding was net nieuw aangelegd en het gat was weer gedicht, toen plotseling in de vochtige aarde luchtbelletjes zichtbaar werden.



Onder toezicht van de brandweer is de buis opgegraven en vervolgens heeft Liander het lek gedicht. Door het incident hing in de buurt van de Industrieweg een gaslucht.