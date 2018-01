VIDEO: Darter Danny Noppers traint voor de PDC

Darter Danny Noppert uit Joure maakt dit weekeinde zijn opwachting op het hoogste niveau in de dartsport. De PDC is de eredivisie van het darten. Daarin spelen toppers zoals Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen. Noppert is sinds eind vorig jaar fullprof. Hij heeft zijn baan opgezegd en wil zich de komende twee jaar bewijzen in de PDC. Daarvoor is veel training noodzakelijk. Dat doet hij in het café samen met zijn reis- en trainingsgenoot Mats Gies.