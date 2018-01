Prinses Beatrix 80 jaar: anekdote van een ontmoeting

Prinses Beatrix wordt woensdag 80 jaar. Ze viert dat in kleine kring samen met familie. Zaterdag is er een groot feest in het Koninklijk Paleis op De Dam in Amsterdam.



Marijke van der Hoek uit Drachten ontmoette de voormalige koningin op 7 oktober 1997, toen Beatrix op staatsbezoek was in Griekenland. Van der Hoek woonde in die tijd sinds enkele jaren in Athene. Zoals alle andere Nederlanders in het land, werd zij ook uitgenodigd voor de receptie van die avond.



"We mochten op audiëntie, maar ik zou diezelfde avond ook naar Nederland vliegen voor de verjaardag van mijn moeder die in Drachten woonde. Dat kon dus niet doorgaan. Ik was actief in de vereniging van Nederlanders in Griekenland en had bedacht dat het wel leuk zou zijn om die middag iets te doen met families met kinderen. Die konden 's avonds immers niet naar de receptie. Mijn zonen Panos en Alexander waren toen 3,5 en ruim een jaar oud.



Met zijn allen stonden we bij het mooiste en duurste hotel van Athene op de koningin te wachten. Voor de jongens had ik een papieren feesthoed gemaakt. Op die van Alexander had ik zijn naam gezet, omdat de zoon van Beatrix ook zo heet. We stonden mooi vooraan. We hadden de instructie gekregen dat we alleen mochten spreken, als de koningin eerst iets tegen ons had gezegd. "Wat een mooie hoed", zei ze op de rode loper. Toen mochten wij ook iets terugzeggen en dus zei ik: "En hij heet ook nog eens Alexander."



Beatrix nodigde alle families uit om binnen te komen. Dat was een complete verrassing. In haar gevolg zat een adjudant die veel humor had. Zoiets blijft je wel bij, maar mijn kinderen kunnen het zich niet meer herinneren. Alleen de man in het witte kostuum heeft indruk gemaakt op mijn zoon. Dus niet de koningin zelf."