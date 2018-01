Drachtster fietsbrug De Slinger is niet meer stabiel

Fietsbrug De Slinger in Drachten over de Noorderhogeweg is niet meer stabiel. Na controles blijkt dat de kabels, waar de brug aan hangt, te veel zijn uitgerekt. Daardoor kan die uit balans raken.Vooral aan de westkant van de brug, boven de vijver, is de brug verschoven. Daar moeten de kabels worden vernieuwd en ingekort. Daarvoor wordt een aannemer ingeschakeld. Met behulp van krikken brengt die de brug weer in de goede positie. Daarna volgt het werk aan de kabels.

Volgens de gemeente hoort het bij dit type fietsbrug dat die in beweging is, alleen gaat dat nu te heftig. Bij de werkzaamheden blijft de brug open voor fietser en wandelaars. Wel kunnen die zo nu en dan wat last hebben van het werk. Wanneer de aannemer met het stabiel maken van De Slinger begint, is nog niet bekend. De fietsbrug in Drachten werd 12 jaar geleden aangelegd.