Anne Tauber en Erik Jan Kooiman winnen Alt. Elfstedentocht

Anne Tauber uit Oranjewoud heeft de 30ste editie van de Alternatieve Elfstedentocht gewonnen. Iris van der Stelt uit Sassenheim werd tweede, oud-inwoonster van Haule Elma de Vries derde. Tussen de drie vrouwen zat op de finish steeds een verschil van ruim tien seconden.

Bij de mannen ging de winst naar Erik Jan Kooiman. De Lekkerkerker kwam na 200 kilometer ook solo over de finish. Bart Mol uit Wognum werd tweede, Frank Vreugdenhil derde.

Het hele schaatscircus in Oostenrijk is meer dan het open NK, de Alternatieve Elffstedentocht en de Aart Koopmans Memorial van zaterdag. Dat zijn de wedstrijden voor de toppers. Er zijn ook vier alternatieve Elfstedentochtentochten over 200 kilometer voor de toerschaatser. Cor Faber uit Heerenveen komt al twintig jaar op de Weissensee. Hij is vooral bezig met de schaatsen van de deelnemers: slijpen en maken.