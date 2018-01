Mogelijk extra voorstellingen uitverkochte Marijke Muoi

Het uitverkochte Marijke Muoi' gaat mogelijk in de reprise. De kaarten van alle 52 voorstellingen waren dinsdagmiddag verkocht. De organisatie overweegt nu extra voorstellingen. Ze laat in de loop van volgende week weten of die er ook daadwerkelijk komen. 'Marijke Muoi' is belevingstheater dat in en bij de Grote Kerk in Leeuwarden wordt opgevoerd. Het stuk gaat over de strijd voor democratie.



Muziektheaterspektakel 'De Stormruiter' is ook uitverkocht. Ook hier bekijkt de organisatie of er extra voorstellingen kunnen worden ingepland. Het toneelstuk 'Holstmeer, dat volgende week in première gaat, was de eerste activiteit van culturele hoofdstad die 'vol' was.