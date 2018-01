Geheim van platinahuwelijk: "Nooit met ruzie gaan slapen"

Ze ontmoetten elkaar op de dansvloer om de capitulatie van Japan te vieren. Daarna raakten ze elkaar niet meer kwijt. Het echtpaar Faber-Ferwerda uit Gytsjerk viert woensdag de 70-jarige trouwdag. Een platinajubileum dat in de eerste jaren flink op de proef werd gesteld. Zo werd Jan Faber naar Indië gestuurd om te vechten. Elke dag schreef hij een brief naar zijn vrouw Klaasje en jonge kind.

Ze kregen zes kinderen in het huis dat Faber zelf bouwde. Toen Klaasje op de kinderen paste, deed Jan allerlei werk voor clubs en commissies. Hij werd geridderd en kreeg een belangrijke onderscheiding voor amateurarcheologen. Het echtpaar reisde vaak naar Scandinavië om de stenen te vinden die na de ijstijd in De Trynwâlden terecht kwamen. In totaal maakten ze 160.000 vakantiekilometers. Volgens mevrouw Faber is het geheim van hun lange huwelijk dat ze nooit met ruzie gaan slapen.