LDODK en sponsor niet blij met uitspraak Reclame Commissie

Korfbalclub LDODK moet de sponsor wijnvoordeel.nl van het shirt halen. Dat zegt de Reclame Code Commissie (RCC). In december diende het Nederlandse Instituut voor alcoholbeleid (STAP) en klacht in bij de RCC, omdat er volgens het instituut drank werd gepromoot op het shirt en dat is verboden. Wijnvoordeel.nl is één van de hoofdsponsoren van LDODK. Beide partijen zijn niet blij met de uitspraak. "Wij hebben dit nooit zien aankomen", zegt voorzitter Gouke de Vries van de korfbalvereniging. "Wijnvoordeel.nl is geen wijnmerk, maar een website die wijn verkoopt." Jacco Oosterhof, directeur van de online wijnverkoper, vindt de regels niet duidelijk genoeg. "De Amstel Gold Race en de Jupiler League mogen wel. Die internationale merken kunnen wel alles doen, maar een kleine online winkel wordt op deze manier gepest. Ik zou graag zien dat de regels van de RCC worden verandert."

De Vries en Oosterhof leggen zich dan ook niet bij de uitspraak neer. Ze hebben een advocaat in de arm genomen. "Wij zijn als amateurvereniging heel blij dat we met dit bedrijf een mooie sponsor hebben gevonden. Nu moeten we onze sportshirts opnieuw laten bedrukken. Dat is zonde van het geld." Ondertussen wordt er gekeken naar andere opties. "Wij zijn creatief genoeg om hier wat op te vinden." Wat dat is, moet nog uitgezocht worden.

Bij Sport Fryslân zijn geen andere gevallen bekend van sportclubs met soortgelijke problemen. Wel geeft directeur Anne Jochem de Vries aan het jammer te vinden voor de betrokken partijen: "Ik weet van beide partijen dat ze een groot hart hebben voor sport en dus voor gezondheid. Natuurlijk zijn wij voor de scheiding tussen sport en drank, maar ik heb de regels van de RCC bekeken en ik snap dat zowel LDODK als wijnvoordeel.nl hier geen problemen in zagen. Ik hoop dat het sponsorschap blijft bestaan, want het is lastig om zo'n mooie sponsor te vinden." Aan andere sportclubs, die in een vergelijkbare situatie terecht komen, adviseert De Vries: "Zoek eerst goed uit of alles volgens de regels gaat, voordat je sportkleding laat bedrukken. Check het bij De RCC of schakel ons in."