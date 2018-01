Acht aanvragen voor garantiefonds van LF2018-producties

Voor het garantiefonds van Culturele Hoofdstadactiviteiten zijn tot nu toe acht aanvragen gedaan. De provincie, gemeente Leeuwarden en het Fonds Podiumkunsten hebben één miljoen euro in het fonds gestoken. Het is bedoeld voor activiteiten die afhankelijk zijn van kaartverkoop om te voorkomen dat organisatoren vooraf in financiële problemen komen. De aanvragen zijn gedaan voor Finestra Aperta, Opera Spanga, Strangers on stage, Lost in the greenhouse, De bestimming, De klokken fan Berltsum, Lûd fan de Middelsee en Marijke Muoi, voor in totaal een bedrag van bijna vijf ton.

Als activiteiten winst maken, moet dat worden gedeeld met de garantieverstrekkers. Het uitverkochte muziektheaterspektakel De Stormruiter heeft uiteindelijk geen aanvraag gedaan voor een garantie. De uitverkochte voorstelling Marijke Muoi heeft wel een aanvraag gedaan, maar zal nog bekijken of ze het geld ook gaan gebruiken. Pas als ze het geld gebruiken, moet er worden gedeeld in de winst.