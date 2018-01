Sander Warmerdam is nieuwe hoofdredacteur Leeuwarder Courant

Sander Warmerdam uit Sneek wordt de nieuwe hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Dat meldt de krant op zijn website. De 45-jarige Warmerdam is geboren in de bollenstreek, maar groeide op in Stiens. Daar was hij onder andere vrijwilliger bij Radio Middelsé.

Tijdens zijn studie Amerikanistiek liep hij stage bij NOS-correspondent Charles Groenhuijsen in Amerika. Toen hij terugkwam in Nederland ging hij aan de slag bij de NOS, daar is hij op dit moment eindverantwoordelijk voor de website. Sander Warmerdam is de opvolger van Hans Snijder, die nam eind vorig jaar afscheid van de krant.