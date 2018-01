Supporters Twente: "Hake is een goede trainer voor Cambuur"

Supporters van FC Twente, de oude club van René Hake, vinden dat de Leeuwarders een goede keuze hebben gemaakt mei de 46-jarige Drent. De nieuwe trainer van Cambuur werd in oktober 2017 ontslagen, na een periode met mindere resultaten. Hij was sinds augustus 2015 hoofdtrainer in Enschede en eindigde in het eerste seizoen als dertiende en in zijn tweede seizoen als zevende. Supporters van FC Twente vinden dat technisch directeur Foeke Booy fan SC Cambuur met René Hake in goede coach heeft gehaald. "René past wel bij Cambuur, want hij is gewoon en hele goede trainer. Hij past overal."

Supporters die regelmatig de trainingen van Hake volgden, zijn nog steeds verbaasd over zijn ontslag. "Ik vind het nergens op slaan dat René Hake hier weg moest. Als je samen met je technisch directeur spelers koopt en je wordt na negen wedstrijden ontslagen. Zo ga je niet met mensen om", aldus een supporter van de fanatieke aanhang van FC Twente. Ook de trainer was verbaasd toen hij in oktober werd ontslagen. "Het was een overval zonder pistool. Ik zat na het ontslag vol woede en onbegrip. Ik begrijp nog steeds het moment niet", zei Hake toen tegen het AD.