Statenlid Buisman moet 18.000 euro terugbetalen

Statenlid Pieter Buisman moet de provincie bijna 18.000 euro terugbetalen. Dat heeft de Raad van State woensdag gezegd. Het voormalige PVV-statenlid kreeg de financiële bijdrage toen hij in maart 2014 uit de PVV-fractie stapte en met een eigen fractie verder ging. Het was de bedoeling dat hij met het geld een fractiemedewerker zou betalen, maar hij boekte het geld over naar een privérekening. Hij werd daarmee zijn eigen fractiemedewerker en dat mag niet, zegt de Raad van State.

In 2015 ontstond op dezelfde manier een schuld, die Buisman momenteel in etappes terugbetaalt aan de provincie. Van het bedrag uit 2014 is nog niets terugbetaald.

Pieter Buisman wil nog niet te diep op de uitspraak ingaan, omdat hij nog geen overleg heeft gehad met zijn advocaat en de motivering van de Raad van State nog niet heeft gelezen. Hij zegt wel dat hij het jammer vindt dat het in zijn ogen nooit mogelijk is geweest om een goed gesprek te hebben met de provincie over de vergoeding. Toen Buisman zich afsplitste van de PVV en zijn eigen fractie begon, was er nog maar een jaar te gaan tot de Statenverkiezingen. Daarom was het volgens Buisman niet meer mogelijk om een fractiemedewerker te vinden en in te werken. Hij vindt het jammer dat er door de provincie alleen maar naar de regels is gekeken, zonder een goed gesprek over de achtergrond van zijn beslissing om het fractiewerk dan maar zelf te doen.